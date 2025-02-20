До 12 років ув’язнення засуджено російського окупанта, який на Чернігівщині незаконно позбавив волі двох цивільних

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури у порядку спеціального судового розгляду визнано винним військовослужбовця рф у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України). Вироком Чернігівського районного суду його засуджено до 12 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що у березні 2022 року під час тимчасової окупації села Золотинка Чернігівського району, сержант зс рф, спільно з іншими військовими, під надуманим приводом, погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї, незаконно затримали двох цивільних чоловіків, та доставили їх до тимчасового місця дислокації, який розташовувався на території одного з господарств села.

Через деякий час окупанти перемістили потерпілих до підвалу школи у селі Ягідне, а у подальшому, розстріляли їх на території навчального закладу.

Вживаються заходи до ідентифікації інших військовослужбовців рф, причетних до незаконного позбавлення волі чоловіків та їх умисного вбивства.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося СУ ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу УКР ГУНП в Чернігівській області.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури