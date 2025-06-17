До 12 років ув’язнення засуджено російського окупанта, який скидав вибухівку з БпЛА на мирних жителів Херсонщини

За публічного обвинувачення Херсонської обласної прокуратури військовослужбовця зс рф визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Вироком суду йому призначено покарання – 12 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що 21-річний рядовий російських військ навесні 2023 року був залучений своїм командуванням до виконання бойових завдань із використанням безпілотних літальних апаратів.

У травні 2023 року засуджений керував безпілотником із обладнанням для дистанційного скидання боєприпасів типу ВОГ-17. Він отримував зображення з БпЛА у режимі реального часу.

Військовослужбовець рф визначався з ціллю для ураження та скидав вибухівку. Зокрема, це сталося, коли чоловік і жінка йшли вулицею у селі Одрадокам’янка Бериславського району. Внаслідок прицільного удару потерпілий отримав тяжкі поранення.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалось Управлінням СБУ у Херсонській області, оперативний супровід – ГВКР Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Офіс Генерального прокурора