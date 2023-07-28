До 12 років за ґратами засуджено жителя Хмельниччини за зґвалтування та розбещення своїх малолітніх дітей

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Хмельницької окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у зґвалтуванні та розбещенні, вчинених стосовно малолітніх (ч. 3, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).

Засудженому призначено покарання – 12 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що чоловік упродовж декількох років розбещував своїх дітей-двійнят. Примушував їх дивитись відео порнографічного характеру.

Батько почав вчиняти злочини, коли хлопчику та дівчинці було по 5 років.

Також, користуючись відсутністю дружини та безпорадним станом доньки, періодично її ґвалтував.

Аби діти мовчали, він погрожував фізичною розправою над ними та їхньою матір’ю.

Під час судового розгляду чоловік заперечував свою вину. Однак, на підставі зібраних під час досудового розслідування доказів прокурори її повністю доведено.

До вироку суду засуджений перебував під вартою.

Офіс Генпрокурора