До 13 років та 1 місяця ув’язнення засуджено чоловіка, який намагався приховати вбивство пенсіонера

Краснопільським відділом Сумської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 44-річного чоловіка, який позбавив життя пенсіонера.

Мова йде про подію, що сталась 26 квітня 2023 року в смт Краснопілля Сумського району.

До пенсіонера зайшов односелець, щоб спитати, чи не потрібно допомогти по господарству за грошову винагороду. При цьому, скориставшись моментом, він хотів викрасти банківську картку господаря, яка лежала на видному місці разом із записаним пін-кодом. Господар будинку це помітив і намагався вигнати непроханого гостя. Розлючений чоловік спочатку декілька разів ударив потерпілого, а потім задушив мотузкою, що попалась під руку. Тіло 85-річного пенсіонера чоловік закопав за 200 м від його будинку поблизу болота.

Лише 1 травня 2023 року, після того, як родичі повідомили про зникнення пенсіонера, співробітники поліції встановили обставини події, виявили тіло потерпілого та затримали підозрюваного у вбивстві. За цей час він зняв з картки загиблого 76 тис. 500 грн.

У суді обвинувачений провину свою визнав. За вироком суду його засуджено до 13 років 1 місяця позбавлення волі (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 та п. 9 ч. 2 ст. 115 КК України.

Сумська обласна прокуратура