До 13 років засуджено рівнянина за держзраду

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури рівнянина засуджено до 13 років позбавлення волі за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

У суді прокурором доведено, що чоловік, сповідуючи проросійські погляди та діючи з ідеологічних мотивів, на виконання завдання представника правоохоронного органу РФ з жовтня 2021 року збирав та за допомогою інтернет месенджерів передавав державі-агресору інформацію про стратегічні об’єкти Рівненської області.

Дані стосувалися встановлення режиму охорони, наявності контрольно-пропускних пунктів, додаткових захисних споруд, критично важливих об’єктів військової частини Збройних Сил України, яка дислокується на Дубенщині.

Також засуджений відстежував та передавав інформацію щодо руху військової техніки Збройних Сил України із м. Рівне в напрямку м. Київ, залізничних ешелонів з військовою технікою та представниками військових формувань, які у складі ЗСУ беруть участь у захисті та обороні територіальної цілісності України.

У суді рівнянин свою вину визнав.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Управління СБУ в Рівненській області.

Офіс Генпрокурора