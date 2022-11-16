До 14 років тюрми засуджено «смотрящого», який організовував доставку і збут наркотиків на території Київського СІЗО

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За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора організатора постачання наркотиків та сильнодіючих лікарських засобів на територію ДУ «Київського слідчого ізолятора» засуджено до 14 років 1 місяця позбавлення волі та з конфіскацією майна.

В суді прокурор довів, що обвинувачений, будучи так званим «смотрящим» за корпусними відділеннями Київського СІЗО, який отримав свій «статус» за підтримки російських «ворів в законі», організував канал постачання заборонених речовин до ізолятора. Для цього він залучив п’ятеро осіб – утриманців СІЗО та тих, що вже звільнилися з виправних установ. Вони передавали наркотичні засоби та сильнодіючі лікарські засоби шляхом «перекидів», а потім за вказівкою лідера угруповання збували їх серед арештованих. Частину отриманих від збуту наркотиків коштів витрачали на продовження злочинної діяльності.

Крім цього, у 2015 році обвинувачений, перебуваючи на одній із зупинок громадського транспорту у місті Біла Церква, наніс удар каменем в голову місцевому жителю та заволодів його майном. В подальшому від отриманих тяжких тілесних ушкоджень потерпілий помер.

Чоловіка визнано винним у розбої, нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, встановленні або поширенні злочинного впливу, незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також сильнодіючих речовин чи сильнодіючих лікарських засобів, використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 306 КК України).

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Офіс Генерального прокурора

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