До 15 років позбавлення волі засуджено жителя Гайсинського району, який вбив рідну сестру

Вінницький міський суд визначив міру покарання 31-річному мешканцю села Росоша, який у 2019 році наніс сестрі травми несумісні з життям. Таке рішення суд ухвалив на підставі зібраних речових доказах працівниками поліції під час досудового розслідування.

Вбивство сталось 22 серпня у селі Росоша колишнього Теплицького району, де проживала 33-річна потерпіла. Під час розпиття спиртних напоїв у підсудного та його сестри виник побутовий конфлікт, під час якого він наніс за допомогою рук та металевого цвяходера останній тілесні ушкодження, від яких жінка згодом померла.

Аби уникнути покарання, зловмисник закрив родичку в будинку і втік. Його працівники поліції затримали цього ж дня поблизу смт Теплик у полі.

Суду визнала підсудного винним у вчиненні злочину, передбаченого п. 4, ч. 2, ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та призначила йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном 15 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області