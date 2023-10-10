До 5 років позбавлення волі засуджено держслужбовицю за публічні заклики до повалення конституційного ладу та окупації України

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва оголошено обвинувальний вирок громадянці України, уродженці рф, за фактом поширення матеріалів із публічними закликами до повалення конституційного ладу та посягання на територіальну цілісність України з розпалюванням національної ворожнечі, виправдовуванням російської військової агресії проти України, глорифікацією її учасників та поширення комуністичної символіки (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 436-1, ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Прокурором в суді доведено, що обвинувачена, будучи держслужбовцем та працюючи у одному з Центрів надання адміністративних послуг міста Києва, після початку повномасштабного вторгнення адмініструвала під псевдонімом акаунт у популярній соцмережі.

Там вона публікувала матеріали, що виправдовували злочини окупантів та містили заклики до насильницької зміни меж території України.

Крім того, обвинувачена розміщувала на своїй сторінці пропагандистські матеріали та дописи із закликами до окупації України, а також поширювала комуністичну символіку.

У вересні минулого року правоохоронці затримали фігурантку на території столиці.

У ході обшуків за місцем її проживання вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, а також георгіївські стрічки, комуністичну символіку та значну суму особистих збережень у російських рублях.

Свою вину жінка визнала частково.

Вироком Оболонського районного суду м. Києва обвинувачену визнано винною в інкримінованих злочинах та засуджено до покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, що належить їй на праві приватної власності, крім житла.

До вступу вироку в законну силу суд залишив обвинувачену під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура