На Київщині затримано лідерів угруповання, які завезли в Україну партію наркопродукції майже на ₴100 млн.

Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої на Київщині знешкоджено організоване злочинне угруповання, що займалося контрабандою іноземних прекурсорів для виготовлення «важких» психотропів.

Під час оперативних заходів на території столичного регіону затримано 4-х ключових організаторів злочинної групи.

Задокументовано, що вони переправили зі Східної Азії в Україну 2 тонни прекурсорів для виготовлення особливо небезпечних психотропів, у тому числі PVP та мефедрону.

Вартість цієї партії заборонених речовин на чорному ринку становить майже 100 млн грн.

Встановлено, що фігуранти переправляли прекурсори в Україну під виглядом іноземних будівельних сумішей через міжнародні поштові сервіси.

Завезену «продукцію» зловмисники збували своїм «оптовим» покупцям, які контролювали нарколабораторії з виготовлення психотропів у різних регіонах нашої держави.

У подальшому ділки продавали готовий товар через розгалужену мережу наркодилерів, а одержані «прибутки» розподіляли між собою.

Як встановило слідство, контрабандні прекурсори фігуранти складували у декількох гаражних приміщеннях на території Київської області.

Для маскування злочинної діяльності «склади» були орендовані підставними особами, які формально не мали відношення до наркоугруповання.

Для перевезення «товару» у межах області або під час його продажу клієнтам з інших регіонів зловмисники «втемну» використовували вантажних перевізників.

Під час обшуків за місцями зберігання наркопродукції на Київщині виявлено оптові партії прекурсорів та обладнання для їх фасування.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чотирьом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів). Серед підозрюваних – митний брокер, який допомагав спільникам фальсифікувати митну документацію для прихованого ввезення «товару».

Наразі всі вони під вартою. Крім того, вирішується питання щодо оголошення у міжнародний розшук п’ятого фігуранта, що переховується від правосуддя за кордоном.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до викритого наркобізнесу. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України