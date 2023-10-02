У систематичному хабарництві за безперешкодну реєстрацію сільгосптехніки підозрюють співробітника Держпродспоживслужби та його дружину

Прокурори Запорізької обласної прокуратури викрили та повідомили про підозру завідувачу структурного підрозділу ГУ Держпродспоживслужби у Запорізькій області у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), а його спільниці – у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, співробітник Держпродспоживслужби налагодив корупційну схему з видачі дозвільної документації на сільгосптехніку. Для її реалізації залучив свою дружину. Спочатку за його участі будь-яка заява від громадянина щодо постановки на облік або зняття з обліку сільгосптехніки отримувала категоричну відмову.

Потім заявникам рекомендувалось звернутися до суб’єкта підприємництва для «консультації» з оформлення пакету документів.

Від імені підприємця розмову вела дружина підозрюваного, яка повідомляла про необхідність внесення обумовленої суми на контрольований банківський рахунок.

Після підтвердження оплати так званих «інформаційних послуг» заявники повторно звертались до державного органу з аналогічним пакетом документів, де безперешкодно отримували свідоцтво про реєстрацію техніки та номерні знаки на неї.

За вказаних обставин аграрії примусово сплачували підозрюваним від 2 до 7 тис. грн за одиницю техніки в залежності від її виду.

Наразі відомо, що на вказаний рахунок більше тисячі громадян здійснили перерахування на загальну суму понад 1 млн грн.

Правоохоронці провели низку обшуків, під час яких вилучено документацію, електронні носії інформації, банківські картки та засоби зв’язку тощо.

Слідство триває. Перевіряються співробітники однієї з силових структур області на причетні до «кришування» цієї корупційної схеми.

Заходи з викриття здійснювались прокуратурою за оперативного супроводу підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура