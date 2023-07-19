500 кг пшениці стали приводом для розбійного нападу на власницю зерна та незаконного позбавлення її волі

Поліцейські розшукали та затримали зловмисника. Чоловіку вже повідомили про підозру у вказаних злочинах, за які йому загрожує до 15 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Про госпіталізацію 62-річної жительки одного з сіл Шабівської територіальної громади поліцейським повідомили медики. Сусідка виявила жінку з множинними травмами та опіками тіла зачиненою у вигрібній ямі на території домоволодіння 25-річного односельця, в якій та пролежала 18 годин.

В ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що молодик, який був раніше судимий за розбій та умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень, покликав сусідку до себе під приводом обговорити питання щодо займу у неї пшениці. Але щойно пані прийшла, він почав погрожувати їй, вимагаючи просто так віддати 500 кілограмів зерна. Жінка відмовила і попрямувала до виходу. Тоді зловмисник побив її кулаком та металевою проволокою, яку знайшов поряд, і підпалив на ній одяг. А після цього відібрав у потерпілої мобільний телефон і кинув її у порожню вигрібну яму глибиною майже два метри, яку закрив зверху дерев’яною кришкою.

Унаслідок застосованого насильства жінці були спричинені тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, перелому гомілки, носа, термічних опіків на лопатці, животі, стегні та інших частинах тіла, множинних саден та гематом на голові, обличчі, тулубі, кінцівках.

Вжитими слідчо-оперативними заходами поліцейські встановили місцезнаходження правопорушника. Його розшукали та затримали у Білгороді-Дністровському.

Поліцейські вилучили мобільний телефон потерпілої та інші речові докази.

Зловмиснику слідчі під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури повідомили про підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, тобто розбої, та з погрозою застосування такого насильства, вчиненого в умовах воєнного стану, а також у незаконному позбавлені волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань. Ці злочини кваліфікуються за ч. 4 ст. 187 та ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне молодикові загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Слідство триває.

ГУ Національної поліції в Одеській області