До 6 років ув’язнення засуджено покидька, який розбещував малолітнього хлопчика в громадському транспорті

За підтримання обвинувачення ювенальними прокурорами Деснянської окружної прокуратури міста Києва оголошено обвинувальний вирок 69-річному чоловіку за фактом розбещення малолітнього хлопчика (ч. 2 ст. 156 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, на початку червня поточного року обвинувачений, знаходячись в громадському транспорті, підсів до 10-річного хлопчика та почав торкатися його статевих органів. Дії чоловіка були викриті іншими пасажирами, які в подальшому його затримали.

Крім того, слідством встановлено, що вказаний чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини відносно малолітніх дітей.

Есперти встановили в обвинуваченого розлад сексуальної переваги у вигляді «педофілії».

За результатом судового розгляду Деснянським районним судом міста Києва підтримано позицію ювенального прокурора та вказаного чоловіка засуджено до 6 років позбавлення волі, з одночасним внесенням відомостей до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Досудове розслідування здійснювалося Деснянським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

Київська міська прокуратура