На Харківщині та Черкащині за співпрацю з ворогом затримано двох колишніх правоохоронців
Оперативники внутрішньої безпеки поліції встановили місцезнаходження двох експоліцейських, які під час окупації працювали на ворога. Їм інкриміновано державну зраду.
Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали 26-річну мешканку Харківщини, у минулому поліцейську, яка під час окупації Куп’янського району пішла на службу в «управление внутренних дел временной гражданской администрации харьковской области». За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Полтава, оголосили їй про підозру.
А співробітники Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ затримали колишнього поліцейського, який переховувався в одному з районів Черкаської області. Встановлено, що чоловік під час окупації Бердянського району співпрацював з окупаційною владою та працював у так званій місцевій «народній міліції». Він допомагав окупантам проводити обшуки, вилучати зброю у колишніх колег і надав ворогу списки проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців.
Згодом фігурант виїхав на підконтрольну Україні територію та переховувався у Черкаській області. Працівники УДВБ НПУ та ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, розшукали та затримали його. Документування протиправної діяльності колишнього правоохоронця відбувалося за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.
Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.
Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України