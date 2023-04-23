До 7 років позбавлення волі засуджено неповнолітнього, який заволодів ₴1,3 млн. допомоги за загибель військовослужбовця

Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури відстояли в суді апеляційної інстанції вирок мешканцю с. Новопавлівка Синельниківського району за фактом крадіжки (ч. 5 ст. 185 КК України). Його засуджено до 7 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що з червня до липня 2022 року 16-річний хлопець, отримавши доступ до банківського рахунку сусіда, неодноразово здійснив грошові перекази на свій рахунок без дозволу та відома власника.

Він заволодів грошовими коштами потерпілого у сумі майже 1,3 млн грн, отримані як допомога від держави за загибель сина – військовослужбовця.

Викрадені кошти неповнолітній витратив на власний розсуд, в тому числі майже 900 тис грн на ставки в азартних іграх.

Дніпровський апеляційний суд підтримав позицію прокурорів, залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а вирок суду першої інстанції без змін.

Вирок ступив у законну силу.

Офіс Генпрокурора