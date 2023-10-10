До 8 років позбавлення волі за одержання хабаря на Житомирщині засудили експосадовця

За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської обласної прокуратури колишнього голову райдержадміністрації визнано винним в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище (ч. 4 ст. 368 КК України).

Його засуджено до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади державної служби в органах державної влади строком на 3 роки та конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що обвинувачений у 2017 році вимагав та одержав від підприємця неправомірну вигоду на суму 5 тис. грн. На той час він працював на посаді голови однієї з райдержадміністрацій Житомирщини.

За таку суму посадовець пообіцяв підприємцю, який займався обробкою каменю, «захист» від будь-яких перевірок контролюючих органів протягом року.

Наразі вирок не набув чинності та може бути оскаржений в апеляційній інстанції.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури