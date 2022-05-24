До 8 років позбавлення волі за вбивство знайомого засуджено жителя Полтавщини

За публічного обвинувачення Диканської окружної прокуратури на 8 років засуджено 36-річного жителя Чутівської територіальної громади за умисне вбивство знайомого (ч. 1 ст. 115 КК України).

Наприкінці лютого цього року зловмисник, перебуваючи в гостях у знайомого та вживаючи алкогольні напої, внаслідок спору, що раптово виник під час застілля, завдав господарю оселі кулаками та ногами по всьому тілу не менше 12 ударів, несумісних із життям, а в подальшому викликав правоохоронців та зізнався у скоєному.

Вирок постановлено Новосанжарським районним судом Полтавської області. До набрання ним законної сили особа перебуватиме під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури