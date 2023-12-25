До 8 років за ґратами загрожує жінці, яка передавала ворогу дані про місця дислокації і техніки ЗСУ на Харківщині

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 49-річної жінки за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні цього року жителька смт Вільшани Харківського району через заборонену в Україні соцмережу «Одноклассники» налагодила спілкування з представником рф.

Жінка надсилала куратору інформацію про переміщення української військової техніки по території Харківської області.

Крім цього, вона також активно випитувала у місцевих мешканців загальну обстановку у регіоні. Одне з її повідомлень, надіслане представнику рф, мало наступний зміст: «А по факту наблюдается движняк, сегодня и в городе и по нашей трассе было живенько, прилично всяких их джипов, пикапов и т.п. мелочи, зенитку вроде поволокли в сторону Сум. Поговаривают, что вояк из Харькова перебрасывают и город без присмотра остаётся (дай-то боже, если так)».

У жовтні цього року правоохоронці викрили жінку. Наразі вона перебуває під вартою.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Дергачівському районному суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура