До 9 років ув’язнення засуджено мешканку Київщини за вбивство чоловіка

За принципової позиції Білоцерківської окружної прокуратури, суд визнав 31-річну жительку міста Біла Церква винною в умисному вбивстві та призначив покарання у виді 9 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2023 року у місті Біла Церква, між чоловіком та жінкою за місцем спільного проживання виник конфлікт, у ході якого засуджена нанесла своєму співмешканцю один удар в область грудної клітини. Від отриманих травм потерпілий помер на місці злочину. Наразі, обвинувачена перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Білоцерківського РУП ГУНП у Київській області.

Примітка. Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Київська обласна прокуратура