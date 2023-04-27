До довічного позбавлення волі засуджено російського окупанта, який розстріляв автомобіль з родиною

За публічного обвинувачення прокурорів Прилуцької окружної прокуратури 26.04.2023 Ічнянським районним судом в порядку спеціального судового розгляду військовослужбовця ЗС РФ визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що 26 лютого 2022 року військовослужбовці країни-агресора, перебуваючи в центральній частині с. Крупичполе Прилуцького району, зупинили цивільний автомобіль, в якому знаходилась подружня пара, їхня дочка та зять.

Обвинувачений спільно з іншими військовими РФ відразу відкрили прицільний вогонь по автомобілю та його пасажирах. У подальшому, вважаючи, що всі четверо осіб загинули, російські військовослужбовці залишили місце вчинення злочину.

Внаслідок злочинних дій жінка з подружньої пари загинула, інші члени родини отримали тілесні ушкодження різного ступеню.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Досудове розслідування здійснювалося Прилуцьким РВП ГУНП в Чернігівській області.

Чернігівська обласна прокуратура