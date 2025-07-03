До Молдови за 13 000 доларів: у столиці затримали незаконного «турагента»

Безперешкодно переправити військовозобов’язаного чоловіка до Молдови обіцяв ділок у Києві. За це хотів отримати 13 тисяч доларів. Його затримали та оголосили про підозру.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі поліції Києва на протиправній діяльності викрили 25-річного столичного мешканця, який вирішив заробляти на переправленні чоловіків за кордон. Для реалізації задуманого він розробив детальний план: маршрут «туру», ціну, а також алгоритм співпраці з клієнтом.

За задумом ділка маршрут незаконної подорожі пролягав від Києва до села в Одеській області, а звідти через кордон до Республіки Молдова. При цьому ділок запевняв, що під час виїзду за кордон у чоловіків не виникне жодних проблем, оскільки його спільники нібито забезпечать безперешкодний проїзд повз блокпости та організують безпроблемний перехід кордону.

За послугу забажав 13 тисяч доларів. Частину суми – 6 тисяч доларів – зловмисник вимагав як передоплату, аргументуючи це “гарантією серйозності намірів”.

Плани кримінального “турагента” зруйнувалися в момент отримання авансу. Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі Печерського управління поліції затримали фігуранта «на гарячому».

Слідчі поліції вручили 25-річному ділку підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Бажання заробити тепер може обернутися зловмиснику тюремним ув’язненням строком до 9 років.

Процесуальне керівництво здійснює Печерська окружна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України