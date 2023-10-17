Донька та дружина посадовця військової частини незаконно одержували бойові доплати

Працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовицям з Рівненщини, які незаконно отримували грошове забезпечення та бойові доплати навіть, фактично не з’являючись на місце служби.

Жінки розпочали службу в одній з військових частин Рівненської області на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Одна з них обійняла посаду заступниці командира роти з морально-психологічного забезпечення, а її донька – оперативного чергового відділення підготовки даних штабу.

Проте на роботу жінки виходили лише перші 3 місяці служби. Улітку 2022 року вони перестали з’являтися на роботі, продовжуючи отримувати повне грошове забезпечення.

За документацією, молода жінка несла службу на україно-білоруському кордоні, за що отримувала близько 50 тис. грн доплати, а її мати нібито перебувала на Сході країни, і її виплата становила – 120 тис. грн на місяць. До викриття правоохоронцями загалом їм було незаконно нараховано майже 2 млн грн.

При цьому жінки зухвало продовжували публічне життя у місті, зокрема відвідували фітнес та СПА центри, де їх неодноразово помічали знайомі, яким було достеменно відомо, що вони мають перебувати на службі.

У цій військовій частині посаду заступника командира займає батько чергової та колишній чоловік заступниці командира роти. За оперативною інформацією, експодружжя продовжує проживати разом, а розлучення було оформлено фіктивно з метою просування по службі та уникнення конфлікту інтересів.

Жінки підозрюються у самовільному залишенні військової частини військовослужбовцем, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

У вересні працівники ДБР повідомили про підозру іншому заступнику командира батальйону, який протиправно призначав виплати донці свого колеги та, фактично, закривав очі на її прогули.

Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших посадових осіб вказаної військової частини, триває повна перевірка фінансових документів щодо подібних зловживань, вчиняються заходи щодо відшкодування державі завданих збитків.

ДБР