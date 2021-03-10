Допоміг зайти додому і зарізав: на Львівщині чоловік жорстоко вбив пенсіонера

Правоохоронці 9 березня затримали чоловіка, який, ймовірно, вбив пенсіонера. За версією слідства, зловмисник допоміг 88-річному жителю Ходорова зайти додому, а потім зарізав його.

Інцидент трапився 8 березня близько 13:00. Зловмиснику загрожує до 15 років у в’язниці.

Тіло пенсіонера знайшла його опікунка

Правоохоронцям надійшло повідомлення від опікунки 88-річного жителя Ходорова. Жінка розповіла, що близько 9:00, прийшовши у дім до свого підопічного, вона знайшла його тіло зі слідами насильницької смерті.

На місце події негайно виїхали правоохоронці.

Медики встановили, що чоловік помер від чисельних ножових поранень та побоїв.

Правоохоронці з’ясували, що до вбивства пенсіонера може бути причетний 36-річний житель одного з сіл Стрийського району. Тож його невдовзі затримали.

Поліцейські встановили, що 8 березня близько 13:00 зловмисник зустрів пенсіонера на вулиці та допоміг йому зайти у квартиру. Потім між чоловіками виник конфлікт, під час якого гість жорстоко побив господаря, завдав йому кількох ударів ножем та втік.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за «умисне вбивство». Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років за ґратами.

Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. // lviv.24tv.ua