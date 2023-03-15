Довічне ув’язнення та по 12 років за ґратами отримали троє жителів Вінниччини за розбій та вбивство

Вінницький міський суд Вінницької області визнав достатніми надані прокурором обласної прокуратури докази та визнав раніше неодноразово судимих, у тому числі за умисні злочини 52-річного, 31-річного та 37-річного жителів Вінниччини винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 187 КК України (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство з корисливих мотивів).

Прокурором доведено, що обвинувачені близько 3 години ночі 03.05.2017 побачили раніше незнайомого їм нетверезого чоловіка, який ішов в напрямку вул. Коцюбинського у м. Вінниці.

Діючи за попередньою змовою, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння належним майном потерпілого, двоє співучасників перебували неподалік, та у разі необхідності могли попередити нападника про появу сторонніх осіб. При цьому нападник наніс потерпілому множинні удари ножем в область голови, шиї, тулуба та кінцівок, спричинивши тілесні ушкодження, від яких потерпілий помер на місці події, забрав його наплічник, де знаходилося 2 тис. грн та зі своїми спільниками зникли з місця події. Викраденим майном розпорядилися на власний розсуд.

Хоча обвинувачені свою вину не визнали, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності, тривалий час вводили суд в оману, прокурор довів у суді поза розумним сумнівом винуватість обвинувачених у скоєних злочинах.

Судом злочинців визнано винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень та засуджено одного з них до покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, а його спільників – у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На цей час вирок законної сили ще не набрав.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури