Довічне увʼязнення загрожує харківʼянину, який передав ворогу щонайменше сто локацій на території України для російських ударів

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 41-річного чоловіка, якому інкриміновано державну зраду в умовах воєнного стану та порушення законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, 2 ст. 111 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, харківʼянин постійно контактував зі своїм давнім знайомим — керівником незаконної бригади «Призрак» на прізвисько «Шаман», яка контролюється російською федерацією. Відомо, що «Шаман» приблизно з кінця 2014-початку 2015 року обіймав посаду так званого «заступника начальника по озброєнню народної міліції «днр». Під час захоплення Купʼянська він став «заместителем главы по вопросам инфраструктуры». Крім того, він періодично брав участь у бойових діях на боці рф.

Обвинувачений, достовірно знаючи про злочинні дії свого друга, свідомо допомогав йому. Харківʼянин на власному авто їздив по території не тільки обласного центру, а й всієї України.

У період з листопада 2022 по кінець жовтня 2023 року через месенджер «Telegram» він передав «Шаману» щонайменше 100 локацій базування української армії, техніки, засобів протиповітряної оборони та обʼєктів енергосистеми по всій території держави. Вагома частина обʼєктів, інформацію про які чоловік передав окупанту, були розташовані у столиці, Київській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Вінницькій, Чернігівській областях.

Найбільшу увагу обвинувачений приділив енергообʼєктам у Харкові, які систематично піддавалась повітряним ворожим атакам. Після передачі ним інформації про один з таких обʼєктів окупанти здійснили удар безпілотниками, що призвело до повного його знищення.

Дані харківʼянин надсилав у вигляді голосових, текстових повідомлень, зображень карт місцевості із зазначенням координат та графічними позначками, відеозаписів.

31 жовтня 2023 року правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України за місцем його проживання у Харкові. Під час обшуків у затриманого виявлено мобільні телефони та sim-картки різних мобільних операторів із доказами листування з «Шаманом».

Встановлено, що від нього за підривну діяльність проти України харківʼянин встиг отримати понад 150 тисяч гривень.

Обвинуваченого судитимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова. Йому загрожує довічне увʼязнення.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура