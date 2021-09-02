Драка из-за женщины: в Киеве мужчина зарезал приятеля

В Киеве на Голосеевском проспекте мужчина погиб во время драки с бывшим товарищем.

Предварительно между ними возник конфликт, как говорит задержанный, из-за женщины. Его оппонент нанес ему немало ударов и чтобы защититься второй достал нож. Сам мужчина говорит, что ударил ножом в ногу, однако, по словам врачей, у пострадавшего было ранение в живот. Он потерял много крови и скончался по дороге в больницу.

Подозреваемый задержан, он свою вину признает, однако говорит не хотел убивать, лишь защищался. На месте работает полиция. Женщина, из-за которой вероятно произошел конфликт также дает показания, предварительно, имеет признаки опьянения. // УНН