Дропи: як не стати «грошовим мулом» для шахраїв
Легкі гроші онлайн можуть обернутись тюрмою. Хто такі дропи і як не потрапити в пастку?
Уявіть, вам пише незнайомець у соцмережі або надходить лист на пошту. Пропонують просту віддалену роботу: потрібно лише приймати кошти на свою банківську картку та пересилати їх далі. Обіцяють від 5 000 до 10 000 гривень на місяць, працювати — кілька хвилин на день, досвід не потрібен. Звучить заманливо?
Як підкреслює, керівник управління протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України полковник поліції Віталій Паньков, насправді — це пастка. Саме так шахраї вербують дропів, або ж грошових мулів — людей, які допомагають їм переказувати та
“відмивати” вкрадені гроші.
Хто такий дроп?
Дроп — це людина, яка добровільно або через необізнаність погоджується, щоб її банківська карта стала частиною злочинної схеми. Через неї проходять гроші, здобуті шляхом шахрайства, кіберзлочинів, торгівлі наркотиками чи людьми. Головна мета злочинців — заплутати фінансові сліди, а дропи — лише інструмент.
Чому це небезпечно?
Дуже часто люди не усвідомлюють, що стають співучасниками злочину. Проте закон не звільняє від відповідальності навіть тих, хто “не знав”.
📌 Дроп не жертва, а співучасник.
📌 Дропів затримують першими.
📌 За такі дії загрожують штрафи, конфіскація майна і навіть тюремне ув’язнення.
Кого найчастіше вербують?
У групі ризику:
- Молодь;
- Студенти та учні;
- Переселенці;
- Люди без стабільного доходу;
- Безробітні та соціально вразливі групи.
Шахраї грають на потребі заробити та обіцяють “золоті гори” — саме тому ця схема настільки небезпечна.
Як розпізнати шахрайську пропозицію?
Ось типові ознаки вербування дропа:
- Потрібно лише “переказувати кошти” — без чітких обов’язків чи посадових інструкцій.
- Немає вимог до освіти або досвіду.
- Спілкування лише онлайн, без особистої зустрічі.
- Пропозиція звучить надто вигідно, щоб бути правдою.
- Вас просять надіслати фото картки, паспорт або навіть передати банківські реквізити.
- “Роботодавець” пише з поштових адрес звичайних поштових операторів, а не з пошти офіційної компанії.
Особливо будьте обережні з так званими “іноземними компаніями”, які не мають офіційного представництва в Україні. Перевірити їхню легальність складніше, і саме через них найчастіше проходять шахрайські операції.
Що робити, якщо ви вже потрапили в пастку?
Якщо ви вже погодилися або підозрюєте, що стали дропом — не зволікайте:
- Негайно припиніть співпрацю.
- Повідомте в кіберполіцію: https://cyberpolice.gov.ua (можна залишити звернення онлайн).
- Зв’яжіться з банком, картку якого ви використовували.
Як себе захистити
- Завжди перевіряйте, хто вам пише і яку компанію представляє.
- Не погоджуйтесь “просто пересилати гроші” — це вже привід для підозри.
- Пам’ятайте: швидкі гроші без зусиль — це майже завжди шахрайство.
Будьте пильні!
Навіть якщо вам дуже потрібні гроші — не погоджуйтеся на “роботу”, де треба використовувати свої банківські реквізити. Ви ризикуєте свободою заради короткочасного прибутку. Дроп — це не просто випадкова роль. Це — кримінальна відповідальність.
Управління протидії кіберзлочинам в Київській областіTweet