ДТП із вбивством нацгвардійця: суд відхилив усі клопотання адвокатів судді Тандира

Сьогодні в Святошинському районному суді Києва розпочалося підготовче засідання у справі про смертельну ДТП за участі колишнього голови Макарівського районного суду Київщини Олексія Тандира. Суд не задовольнив жодного з клопотань захисту, зокрема про відвід судді.

Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення речниці столичної прокуратури Надії Максимець.

“На засіданні присутні рідні загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка, його дружина, брат та батько. На початку засідання захист вніс декілька клопотань, у тому числі про те, щоб дозволити обвинуваченому бути присутнім у судовому засіданні поза межами спеціального загородження. Це та інші клопотання захисту суд не задовольнив”, – повідомила Максимець.

Після цього адвокати обвинуваченого заявили клопотання про відвід судді. Проте Суд відмовив стороні захисту у відводі головуючого судді у цій справі.

Наразі відомо, що у судовому засіданні оголошено перерву до завтра до 15:00.

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У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.

Київська міська прокуратура повідомила УНН, що розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).

Вища рада правосуддя на засіданні у суботу, 27 травня, задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді. Суддю Тандира відправили під варту на два місяці.