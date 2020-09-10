Двох чоловіків судитимуть за зухвалий розбійний напад на жінку

Прокурорами Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох чоловіків за обвинуваченням у розбійному нападі за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням у житло та особою, яка раніше вчинила розбій (ч. 3 ст. 187 КК України).

За даними слідства, у червні 2020 року обвинувачені, одягнувши маски та рукавички, в одному із сіл Баришівського району проникли до будинку потерпілої, де один із нападників наніс їй удари металевим прутом по голові. Після чого, зловмисники заволоділи грошовими коштами та золотими прикрасами потерпілої.

За клопотанням прокуратури судом обвинуваченим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області