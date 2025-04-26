Двох чоловіків затримали за пограбування 88-річної киянки

Зловмисники прослідкували за потерпілою та у під’їзді відібрали у неї сумку з 10 000 гривень. За скоєне фігурантам повідомлено про підозру та загрожує до десяти років позбавлення волі.

До Деснянського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що двоє невідомих чоловіків пограбували її під’їзді багатоповерхівки на проспекті Червоної Калини. На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

У ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що двоє зловмисників помітили 88-річну потерпілу у магазині, коли остання розраховувалась за товар. Чоловіки прослідкували за літньою жінкою та у під’їзді загального коридору один з нападників штовхнув у спину потерпілу. Коли жінка втратила рівновагу та впала, спільник забрав її шкіряну сумку з 10 000 тисячами гривень.

Оперативники Деснянського управління поліції спільно з сектором кримінального аналізу встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетні двоє друзів: 35-річний киянин та 28-річний уродженець Черкаської області, раніше судимий за майнові злочини. Поліцейські затримали зловмисників та доставили їх до слідчого відділу.

Поліцейські повідомили чоловікам про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. За грабіж. поєднаний з насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану наступні десять років свого життя порушники можуть провести за ґратами.

Відділ комунікації поліції Києва