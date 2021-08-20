Двох мешканців Одеси підозрюють у вимаганні неіснуючого боргу в $5 тис.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури двом особам повідомлено про підозру у вимаганні (ч. 2 ст. 189 КК України).

За даними слідства, підозрювані, дізнавшись, що громадянин бажає придбати автомобіль, вигадали неіснуючий грошовий борг перед спільною знайомою у розмірі 5 тис доларів США та почали погрожувати фізичною розправою, у разі не передачі їм коштів. На пропозицію потерпілого зустрітися зі спільною знайомою, яка підтвердить відсутність боргу, підозрювані повідомили, що вона бачитися не хоче та попросила передати гроші їм. Зрештою, побоюючись за своє життя та здоров’я, чоловік погодився на виконання незаконних вимог.

Під час виконання умов так званої «угоди» спільників затримали правоохоронці.

З’ясовано, що один із затриманих є «кримінальним авторитетом» та представником «злодія у законі» в Одесі та області і систематично разом зі своїм спільником займався вимаганням коштів у громадян та підприємців на території України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури