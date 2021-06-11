Двох підприємців судитимуть за ₴2 млн. «відкату» керівництву держустанови

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох підприємців за фактами пропозицій надання неправомірної вигоди керівництву державного підприємства та спробі заволодіти бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що представник суб’єкта господарювання, діючи за попередньою змовою з переможцем тендеру на закупівлю спортивного обладнання (батутів), звернувся до керівництва державного підприємства, підпорядкованого Мінмолодьспорту, з пропозицією надати неправомірну вигоду в розмірі 10% від суми закупівлі за підписання актів приймання-передачі товару та його оплату в розмірі 2,7 млн грн без фактичної поставки.

Крім того, один із зловмисників також звернувся до керівництва цього ж державного підприємства з пропозиціями надати неправомірну вигоду в розмірі 30% від суми закупівлі за прийняття товару, що не відповідає технічному завданню та його оплату в розмірі 1,6 млн грн, а також в розмірі 10% — за відтермінування строків поставки товару на загальну суму 14 млн грн.

Таким чином, зловмисники пропонували керівництву державного підприємства неправомірну вигоду на загальну суму близько 2 млн грн. За умовами фігурантів грошові кошти повинні були передаватись службовим особам після фактичного надходження коштів на рахунки переможців тендерів після їх обготівкування.

Після підписання актів приймання-передачі товару на суму 2,7 млн грн двоє зловмисників були затримані у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

За вчинене зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Викриття злочину проводилося слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура