У Жмеринці депутата та його товариша затримали за підозрою у незаконному позбавленні волі жінки

Для того, щоб звільнити потерпілу, поліцейським довелося виламати двері квартири, в якій зловмисники знущались та утримували 33-річну жмеринчанку. Наразі затримані перебувають у районному відділі поліції, з ними проводяться необхідні процесуальні дії.

19 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із багатоповерхівок м. Жмеринки незаконно позбавили волі жінку. За вказаною адресою негайно виїхали поліцейські для з’ясування усіх обставин події. Відкрити двері та впускати до помешкання працівників поліції господар квартири категорично відмовлявся. Також з квартири було чути крики жінки про допомогу.

Поліцейські, з метою порятунку життя людини, зламали вхідні двері та затримали усіх, хто був у приміщенні.

Встановлено, що 41-річний власник квартири, який є діючим депутатом міської ради однієї з політичних партій, разом з 34-річним знайомим силоміць утримували у своєму помешканні 33-річну місцеву жительку.

Зловмисники освідувані, під час вчинення злочину вони перебували в стані алкогольного сп’яніння.

Рівень алкоголю в крові старшого становив майже 2 проміле, молодшого — 1,6.

В діях зловмисників вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжних заходів.

Відділ комунікації поліції Вінницької області