Двох жителів Затоки підозрюють в підпалі майна сусідів

Спільників викрили по гарячих слідах. Тепер їм загрожує ув’язнення.

Мешканець селища повідомив на спецлінію «102» про те, що у його дворі зайнявся електричний розподільчий щиток, до якого під’єднані десять житлових будинків. Пожежу швидко згасили самі жителі.

В ході першочергових слідчих дій поліцейські виявили джерело запалювання – підпалену ганчірку – та оперативно встановили, хто її підклав у щиток. З’ясувалося, це зробили двоє 69-річних приятелів, щоб нашкодити сусідам, з якими мають неприязні стосунки.

Слідчі Білгород-Дністровського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції в Одеській області