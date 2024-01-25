Двох жителів Одещини викрили у пособництві в підробленні водійських посвідчень і їх використанні

Скоєні протиправні дії можуть обернутися для правопорушників покаранням від штрафу до обмеження волі.

Обох водії співробітники сектору реагування патрульної поліції викрили в Одеському районі під час забезпечення безпеки дорожнього руху.

У селі Лиманка поліцейські виявили за кермом автомобіля п’яного та не пристебнутого паском безпеки одесита. За порушення правил користування ременями безпеки правоохоронці склали відносно керманича постанову за частиною 5 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення і наклали на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 510 гривень. Також поліцейські направили до суду протокол за ч. 1 ст. 130 того ж кодексу за керування водієм транспортним засобом у стані сп’яніння. Крім цього, під час оформлення адміністративних матеріалів правоохоронці з’ясували, що водійське посвідчення, яке надав їм чоловік, підроблене.

Другого правопорушника поліцейські викрили у селі Дачне. Місцевий чоловік під час перевірки також надав правоохоронцям водійське посвідчення з ознаками підробки.

Документи вилучили викликані на місця подій слідчо-оперативні групи. Дізнавачі розпочали кримінальні провадження та направили посвідчення на експертизу. Згідно з висновками експертних досліджень, вони не відповідають аналогічному зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України.

В ході розслідування поліцейські встановили, що обидва фігуранта замовили підроблені документи через один з месенджерів у невстановлених наразі осіб. Надіслали їм свої особисті данні та перерахували за послуги вісім та тринадцять тисяч гривень.

На підставі зібраних доказів дізнавачі Одеського районного управління поліції № 2 висунули фігурантам обвинувачення за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про пособництво у підробленні посвідчення та іншого офіційного документа, що видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його іншою особою, а також у використанні завідомо підроблених документів. Обвинувальні акти вже скеровано до суду. Згідно з чинним законодавством, правопорушникам загрожує покарання у вигляді штрафу до 17 тис. грн або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Матеріали відносно осіб, які виготовили підроблені документи, виділені в окремі провадження.

Одеське районне управління поліції № 2