Львівська журналістка у Києві не дала зловмиснику викрасти дитину

28 травня невідомий намагався викрасти хлопчика.

Про це повідомила Юлія Лавришин, журналістка зі Львова.

З її слів, вчора близько 17:00 між зупинками “Райдужний” і ст. Ватутіна на проспекті Шухевича чоловік силою тягнув дитину до автомобіля.

“…я помітила, що якийсь мужик років 35 жорстко тягне хлопчика років 10 на вигляд до машини. Підібралась ближче і чую: “Дядя, відпустіть мене, я вас не знаю”. А той каже: “Заткнись и пошли со мной”. Людей в радіусі кількасот метрів не було і часу на витягання телефона, дзвінки в поліцію і таке інше також, бо до машини залишалось кілька метрів”, – розповідає журналістка.

На щастя, львів’янка не розгубилась:

“Але, головне, я чітко зрозуміла, що це викрадення чужої дитини. Тоді я пішла ва-банк. Підбігаю до них, шарпаю малого за рукав так, що навіть той мужик у шоці, і вдаю знервовану маму. Сварю на малого: “Ну скільки можна тікати!? От що мені з тобою робити?! Вдома з тобою поговоримо!”. Оторопілий виродок дивиться на мене і в жаху мчить до машини та тікає, а я просто не встигаю ні сфотографувати його, ні запам’ятати номер. Але це точно був оливковий Ланос”.

Як далі розповідає Юлія, хлопчик був на додатковому занятті. Однак, заняття відмінили, а подзвонити мамі хлопчик можливості не мав – розрядився телефон. Тому, дитина вирішила сама піти додому.

“В мене був павербанк, ми увімкнули його телефон і він набрав маму. Нажахана жінка примчала за хвилин 10 і мало руки мені не почала цілувати. Того мужика малий реально не знав і він до нього пристав просто серед вулиці. Чому вчителька його самого відпустила, я не додумалась з’ясувати”, – додає Юлія Лавришин.

Чи звернулись батьки до поліції – поки невідомо. // Діло