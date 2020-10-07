Затримано двох жінок, які ошукали пенсіонера у Шевченківському районі столиці

Зловмисниці зайшли до помешкання чоловіка та під приводом «обміну старих грошей на нові» видурили в нього 3 тисячі доларів США. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернувся 72-річний пенсіонер та повідомив, що невідомі жінки видурили в нього велику суму заощаджень. Оперативний черговий негайно направив на місце скоєння злочину слідчо-оперативну групу та надав інформацію про злочин поліцейським нарядам.

Як розповів начальник слідчого відділу Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук, по прибуттю на місце скоєння злочину правоохоронці проглянули записи з камер відеоспостереження та встановили, що ймовірні зловмисниці вийшли з під’їзду, а потім сіли до салону іномарки темно-синього кольору та поїхали у невідомому напрямку:

«Відразу по місту Києву була введена спеціальна поліцейська операція. Вже за декілька хвилин розшукуваний автомобіль наряд полку поліції особливого позначення № 2 виявив та зупинив у Печерському районі столиці. Ми встановили, що спільниці представились співробітниками пенсійного фонду, а після запропонували дідусю обмін старих банкнот на нові».

Слідчі Шевченківського управління поліції під час огляду автівки виявили та вилучили 3 тисячі доларів США – гроші, які видурили жінки у потерпілого. Двох одеситок, 1992 та 1982 років народження, затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Затриманим уже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Найближчим часом суд обиратиме їм запобіжний захід. Фігуранткам загрожує покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва