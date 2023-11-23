До 2-х років ув’язнення засуджено чоловіка, який спричинив 4-місячій дитині тяжкі тілесні ушкодження

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Окружної прокуратури міста Суми 33-річного чоловіка визнано винним у необережному завданні тяжких тілесних ушкоджень дитині.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що трагедія сталась 22 січня 2021 року в м. Суми.

Жінка разом зі своєю 4-місячною донькою в компанії за місцем проживання знайомого розпивала спиртні напої. Коли всі вже були добряче напідпитку, мати дівчинки пішла на балкон покурити, відтак дитину залишила на одного із чоловіків, який почав з нею гратись – підкинув догори, однак не зміг впіймати.

Дівчинка отримала тяжкі тілесні ушкодження. Після трагедії жінку було позбавлено прав на дитину, біологічний батько у свідоцтві про народження вказаний не був.

У суді обвинувачений вину свою визнав, просив суворо не карати. За вироком суду чоловіка засуджено до 2 років позбавлення волі (ст. 128 КК України).

Сумська обласна прокуратура