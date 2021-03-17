На Рівненщині судитимуть групу «квартирників»

Слідчі Дубенського відділу поліції із обвинувальним актом скерували до суду кримінальне провадження за фактом квартирної крадіжки, вчиненої чотирма зловмисниками, троє з яких — іноземці. Крім того, двох із них судитимуть ще й за підроблені документи.

Нагадаємо, 22 грудня, чотирьох осіб, які обґрунтовано підозрювалися у скоєнні майнових злочинів із помешкань громадян, працівники карного розшуку поліції області спільно із колегами із Львівської та Волинської області затримали після скоєння чергової крадіжки.

У місті Дубно того дня вони шляхом підбору ключа викрали грошові кошти та ювелірні вироби із квартири місцевої жительки, спричинивши потерпілій матеріального збитку на понад 140 тисяч гривень.

Зловмисників на автомобілі «Volkswagen Polo» зупинили на стаціонарному пості міста Корець. Ними виявилися троє іноземців: 24-х, 29-ти, 58-ми років та 52-річний житель Одеської області.

Під час огляду транспортного засобу поліцейські вилучили відмички та набори інструментів, які використовувалися у злочинній діяльності, грошові кошти та ювелірні вироби.

Усіх чотирьох слідчі Дубенського відділу поліції затримали та повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Жителя Одещини та двох іноземців суд взяв під варту із правом внесення застави. Однак останнім правом вони не скористалися та перебували у СІЗО. 29-річному громадянину іноземної держави, жителю Києва, суд обрав запобіжний захід у виді особистого зобов’язання.

Крім того, під час зупинки транспортного засобу 24-річний водій пред’явив поліцейським посвідчення водія з ознаками підробки. Аналогічний підроблений документ, а також посвідку на постійне проживання на території України надав також 58-ми та 29-річні зловмисники. За результатами судово-технічної експертизи всім трьом повідомили про підозру і за використання завідомо підроблених документів за частиною 4 статті 358 КК України.

Двоє з арештованих уже потрапляли у поле зору правоохоронців за аналогічні злочини, а 58-річний ще й раніше судимий за розбійний напад. Обоє до затримання перебували в розшуку.

У ході досудового розслідування обставин, які б пом’якшували покарання, слідством не встановлено. Обтяжуючою обставиною є рецидив.

Обвинувачені зі слідством не співпрацювали та жодних показів не давали. За скоєне їм загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Наразі поліцейські оголосили в розшук 29-річного іноземця, який після обрання запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання, почав переховуватися від органів досудового розслідування. Кримінальне провадження за фактом вчинення ним крадіжки виділене в окреме.

Також відомо, що 29-річний підозрюваний перебуває також у розшуку МВС країни походження за вчинення шахрайства.

Відділ комунікації поліції Рівненської області