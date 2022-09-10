Двох жительок Буковини судитимуть за незаконне переправлення військовозобов’язаних за кордон
Чернівецька окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно двох буковинок, які здійснювали незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, жительки Чернівецького району забезпечили незаконне переправлення двох чоловіків призовного віку за кордон.
Встановлено, що громадянки діяли не самі. Їх основне завдання – забезпечити переправлення громадян поза пунктами пропуску. За грошову винагороду по 100 євро з особи, пройшовши прикордонно-митний контроль, надали свої контрольні талони з відмітками про проходження контролю військовозобов’язаним, однак чоловіки були затримані прикордонниками на території КПП «Порубне».
Розслідування щодо інших причетних осіб наразі триває.
Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Чернівецька обласна прокуратура