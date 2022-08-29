На Дніпропетровщині учасники злочинної організації продавали квартири померлих громадян

Організаторові та вісьмом його спільникам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Суд взяв усіх під варту.

Задокументували злочинні дії учасників злочинної організації оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі слідчого управління обласної поліції. Як встановили поліцейські, організував діяльність угруповання із чітким розподілом ролей мешканець Дніпра. Основна «спеціалізація» – пошук, переоформлення та продаж квартир, власники яких померли, спадкоємці відсутні або не скористалися своїм правом на спадщину. Допомагали організаторові провернути оборудки з нерухомістю вісім спільників.

Відповідно до розподілених організатором ролей, учасники займалися пошуком нерухомості, збором інформації з реєстрів, про власників та законних спадкоємців, виготовленням підроблених правовстановлюючих та інших документів, зокрема внесення даних вигаданої особи до паспортів, перереєстрація нерухомості на таких та підставних осіб, пошук та продаж квартир добросовісним покупцям.

В ході слідства було доведено причетність учасників злочинної організації до незаконного заволодіння трьома квартирами померлих громадян, спадкоємці яких не скористалися своїм законним правом на спадщину, та помешканням літньої жінки. За продаж нерухомості зловмисники отримали майже три мільйони гривень, які розподілили між всіма залежно від відведених у «схемі» ролей.

25 серпня оперативники та слідчі за силової підтримки спецпризначенців полку поліції особливого призначення затримали вісьмох учасників злочинної організації у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На підставі отриманих доказів усім фігурантам повідомили про підозру за кількома статтями кримінального кодексу України:

ч. ч. 1, 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);

ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство);

ч. 3 ст. 27, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 (підроблення офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, з метою використання його іншою особою, вчинене злочинною організацією).

Крім того, за результатами проведення 30 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили сім автомобілів, майже 3,2 млн грн у різній валюті, 22 мобільні телефони, 62 паспорти громадян України та для виїзду за кордон, комп’ютерну техніку.

Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України