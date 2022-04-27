Вбивство малолітньої дитини на Ужгородщині: матір підозрюють у залишенні дитини в небезпеці

За погодження ювенального прокурора Закарпатської обласної прокуратури жительці с. Паладь-Комарівці повідомлено про підозру у залишенні в небезпеці своєї доньки, що призвело до смерті дівчинки (ч. 3 ст. 135 КК України).

Йдеться про трагічну подію, що сталася на Ужгородщині 2 жовтня 2021 року. У вбивстві малолітньої дитини з особливою жорстокістю обвинувачують її вітчима. Провадження щодо нього вже на розгляді суду.

Водночас правоохоронці встановили, що побиття дитини того фатального дня відбувалося на очах у її матері. Вітчим наніс падчірці не менше 75 ударів. Усвідомлюючи безпорадний стан доньки та важкість отриманих травм, мати не вчинила жодних дій, аби врятувати дитину чи хоча б викликати на місце події медиків і правоохоронців. Натомість жінка просто пішла спати, а вранці дівчинка вже була мертва. У разі своєчасного надання дитині кваліфікованої медичної допомоги її життя можна було б врятувати.

Вчора суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому сторона обвинувачення наполягала на триманні під вартою і має намір оскаржити вказане рішення суду. У разі доведення вини підозрюваній може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Досудове розслідування наразі триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури