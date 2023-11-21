Завершено спецрозслідування щодо «посадовиці», яка працювала на ворога під час окупації м. Вовчанськ

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 43-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час захоплення російськими військовими м. Вовчанськ місцева жителька вирішила побувати собі «чиновницьку карʼєру». Торік у липні вона добровільно погодилась на пропозицію представників рф обійняти посаду «начальника управління праці і соціальної політики» в окупаційній адміністрації.

Псевдопосадовиця зобов’язувала підлеглих вести документообіг на російській мові, примушувала співробітників укладати трудові договори з представниками окупаційної влади, контролювала разом із військовими зс рф процес видачі місцевим мешканцям російської гуманітарної допомоги.

Наразі колаборантка переховується від українського правосуддя, її оголошено у розшук.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Спеціальне досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області. Оперативний супровід — ДКР СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура