Двом жителям Дніпра повідомлено про підозру у незаконному продажі зброї та боєприпасів

За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра двом місцевим мешканцям повідомлено про підозру у незаконному придбанні, носінні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, мешканці м. Дніпра організували схему збуту вогнепальної зброї та боєприпасів на території міста. Підозрювані підшукували потенційних покупців і реалізовували товар під час особистих зустрічей.

Правоохоронці затримали їх під час чергової спроби збуту зброї — автомата Калашникова та патронів — за 1 тис. доларів США.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено понад тисячу патронів, гранати та запали до них, тротилові і димові шашки, протипіхотну міну, детонатори та вогнепальну зброю.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП №3 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури