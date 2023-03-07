Двоє одеських поліцейських налагодили схему незаконно збагачення за рахунок наркозалежних

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Працівники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили на одержанні неправомірної вигоди начальника одного із секторів та оперуповноваженого кримінальної поліції райуправління одеської поліції.

Фігуранти підшукували наркозалежних осіб та, погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності, змушували купувати їх наркотики, а потім збувати на території їхнього обслуговування. Частину заробітку особи мали віддавати поліцейським.

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В процесуальному порядку працівники внутрішньої безпеки поліції та слідчі Державного бюро розслідувань затримали фігурантів одразу після одержання хабаря.

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За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури їм оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Департамент внутрішньої безпеки
Національної поліції України

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