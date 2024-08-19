Двоє прибиральників столичного кладовища, працюючи лише «на папері», отримали понад ₴3 млн. зарплатні

Чоловік, згідно своїх функційних обов’язків, мав контролювати роботу співробітників, втім, близько двох років «не помічав» відсутності останніх на робочому місці. Це не завадило підозрюваному й надалі табелювати прибиральників, які безпідставно отримували заробітну плату з міського бюджету.

Слідчі поліції Києва спільно із працівниками Управління стратегічних розслідувань в м. Києві викрили у службовій недбалості службовця Совського кладовища, що у Солом’янському районі столиці. Чоловік перебуває на посаді доглядача та контролює роботу інших працівників, а також виконання ними правил внутрішнього трудового розпорядку і табелювання відпрацьованого робочого часу.

Проте, досудовим розслідуванням встановлено, що порушник упродовж двох років «не помічав» відсутності на робочому місці двох працівників, чоловіка і жінки, які нібито займались прибиранням території. Разом з тим, за сприянням підозрюваного, фіктивні працівники отримували заробітну плату з міського бюджету, внаслідок чого на їх рахунки було безпідставно нараховано понад 3 мільйони гривень.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, що в рамках цього ж кримінального провадження поліцейські повідомили про підозру екскерівнику двох інших столичних кладовищ, які разом з вищезазначеним кладовищем входять до одного спеціалізованого комунального підприємства. Там фігурант виплатив понад 1,6 мільйона гривень зарплати фіктивним працівникам.

Відділ комунікації поліції Києва