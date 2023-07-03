Розграбування майна цивільного населення в окупованому селі Київщини – до 9 років позбавлення волі засуджено російського окупанта

За публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної прокуратури військовослужбовця 37 окремої гвардійської мотострілецької бригади збройних сил рф визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Його засуджено до 9 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що у березні 2022 року під час окупації с. Обуховичі Вишгородського району, засуджений проник до одного з приватних будинків. Спільно із співслужбовцями він там базувався і проживав протягом усього періоду окупації.

Тікаючи з Київщини, окупант разом з іншими військовослужбовцями викрав з будинку бензиновий генератор, побутову техніку та інструменти.

Київська обласна прокуратура