Двоє військовослужбовців загинули на Харківщині в результаті наїзду автомобіля. Водій утік (фото)

Один постраждалий загинув на місці ДТП, другий не приходячи до тями помер у лікарні через кілька днів після аварії.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 листопада близько 20:00 в районні перехрестя автошляху «Дергачі-Золочів» із селищем Першотравневе Золочівського ОТГ.

Водій «Subaru Forester», рухаючись у бік Золочева, наїхав на військовослужбовців, які стояли на узбіччі попереду припаркованого автомобіля «Volkswagen Golf». Після скоєння ДТП водій втік з місця, не надавши допомогу постраждалим. Один постраждалий від отриманих травм помер на місці ДТП, другий з тяжкими травмами був ушпиталений. За кілька днів не приходячи до тями він помер в лікарні.

Працівники управління карного розшуку, слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативники відділення поліції № 2 Богодухівського РВП встановили особу зловмисника. Ним виявився 29-річний чоловік, який кілька днів переховувався від правоохоронців.

Наразі його затримано. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч.3 ст.135 (залишення в небезпеці) та ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Харківської області