Директор держпідприємства будував собі хату за кошти держави

За процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури повідомлено про підозру заступнику директора з фінансово-економічних питань – головному бухгалтеру одного з державних підприємств у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, що заподіяло значну шкоду (ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, службовець домовився з ФОПом про постачання для держпідприємства 240 одиниць деревоплити вартістю майже 300 тис. грн. За товар розрахувався з каси підприємства, а отримані цінності використав на власні потреби.

В електронних відомостях про рух бюджетних коштів зробив відмітку про витрати на закупівлю матеріально-технічних цінностей для підприємства.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в області.

Довідково: санкція ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури