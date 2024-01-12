Директор КП розтратив майно громади під час закупівлі аптечок на суму понад ₴3,4 млн.

У Кривому Розі директор комунального підприємства уклав договір про постачання 3-х тис. універсальних аптечок. В результаті поставлені аптечки виявилися недоукомплектованими медичними препаратами за ціною вдвічі вищою за ринкову.

Як з’ясували слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, закупівля універсальних аптечок, призначених для передачі військовим частинам Кривого Рогу та іншим органам, працівники яких задіяні в обороні країни, відбулася у 2022 році. Відповідно до платіжних доручень міська лікарня м. Кривий Ріг здійснила перерахунок грошових коштів на рахунок комунального підприємства як оплату за аптечки на загальну суму 9,3 млн гривень, з яких 3,4 мільйони гривень є безпідставно витраченими бюджетними коштами.

Слідчі встановили всі обставини злочину та довели причетність 61-річного посадовця до розтрати державного майна. Йому загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), що передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Службовцю повідомлено про підозру.

Процесуальне керівництво здійснює Криворізька центральна окружна прокуратура. Оперативний супровід – УСБУ в Дніпропетровській області.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області