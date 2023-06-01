Директор мережі АЗС організував «схему» реалізації неякісного пального на Миколаївщині

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору мережі автозаправних станцій у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч.1 ст.204 КК України).

За даними слідства, підозрюваний разом зі спільниками здійснював придбання, перевезення та збут неякісних нафтопрод уктів через мережу автозаправних станцій на території Миколаєва та області.

У результаті низки проведених санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, місцезнаходженням фальсифікованого пального та АЗС вилучено понад 60 тон пального, а також грошові кошти в іноземній та національній валюті загальною сумою понад 1,5 млн грн та чорнові записи.

Встановлюються інші учасники протиправної діяльності. Проводиться аналіз вилученої документації, призначено низку експертиз.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Миколаївській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура